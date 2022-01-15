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Пандемия COVID-19

Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19 с 15 февраля

В противном случае работникам придется сдавать тесты на коронавирус, чтобы посетить магазины корпорации, магазины компаний-партнеров или офис Apple

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американская компания Apple потребует от своих сотрудников, работающих в офисах и розничных магазинах, пройти ревакцинацию против коронавируса с 15 февраля. Об этом в субботу сообщил интернет-портал Verge со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании.

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"В связи со снижающейся эффективностью первых курсов вакцинации от коронавируса и появлением чрезвычайно заразных штаммов, таких как "омикрон", бустерная доза теперь является частью своевременной вакцинации от COVID-19 для защиты от серьезной болезни", - говорится в письме.

У сотрудников будет четыре недели, чтобы пройти ревакцинацию с 15 февраля, отмечается в письме. В противном случае работникам придется сдавать тесты на коронавирус, чтобы посетить магазины корпорации, магазины компаний-партнеров или офис Apple.

Непривитые сотрудники или работники, еще не предоставившие подтверждение вакцинации, с 24 января перед приходом на работу должны будут предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Apple перенесла на неопределенный срок возвращение своих сотрудников к офисному режиму работы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США. Изначально планировалось, что работники возобновят работу в офисе 1 февраля 2022 года.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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