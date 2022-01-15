В Саратовской области сняли ограничение движения на федеральной автотрассе

ТАСС, 15 января. Движение возобновлено на участке федеральной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"С 23:30 15 января 2022 года отменено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 325-578-й км и 428-600-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград", - говорится в сообщении пресс-службы.

Временное ограничение вводилось с 17:00 из-за низовой метели.

В Саратовской области 15 января действовал "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра и метелей. В Приволжском УГМС предупреждали о снежных заносах на дорогах.