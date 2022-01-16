Сторонники Джоковича устроили митинг в его поддержку у здания суда в Австралии

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Сторонники и фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича устроили митинг у здания федерального суда Австралии в Мельбурне, где слушается дело по иску спортсмена к правительству страны, повторно аннулировавшему его визу 14 января. Об этом в воскресенье сообщает местная газета The Age .

По ее данным, несколько десятков человек собрались у здания федерального окружного суда в Мельбурне, требуя удовлетворить апелляцию Джоковича, оспорившего решение министра Австралии по вопросам иммиграции Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу серба. Участники акции держат сербские флаги и ретранслируют заседание суда с помощью громкоговорителя, проходящего в онлайн формате, они требуют справедливости для спортсмена и призывают бойкотировать Открытый чемпионат Австралии, если Джокович будет депортирован.

Заседание коллегии судей Федерального суда Австралии по делу Джоковича должно поставить точку в длительном споре между сербским теннисистом и правительством Австралии, считающем спортсмена угрозой общественному порядку и пытающимся депортировать его из страны с 6 января. Слушания по иску, начавшиеся в воскресенье 09:30 (01:30 мск), проходят в онлайн-режиме, а их участники находятся в разных городах страны. По месту подачи иска - в Мельбурне - остаются только представители Джоковича и судья Дэвид О'Каллаган, адвокаты правительства Австралии выступают из Канберры, а двое других судей - председатель коллегии Джеймс Олсоп и судья Энтони Безанко - ведут заседание из Аделаиды и Брисбена соответственно. Сам Джокович наблюдает за трансляцией из офиса своих адвокатов.

Участие Джоковича в Чемпионате Австралии по теннису

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в чемпионате страны по теннису, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие интересы спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.