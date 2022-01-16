Синоптики предупредили о снеге и минус четырех градусах в Москве 16 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от двух до четырех градусов мороза. В ночь на 17 января температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм рт. ст.

В Подмосковье днем 16 января ожидаются морозы до семи градусов. В ночь на 17 января столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

Из-за гололедицы в Москве и области будет действовать желтый уровень опасности до 11:00 17 января, следует из данных Гидрометцентра.