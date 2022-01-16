Военные помогают жителям Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона

ТАСС, 16 января.. Тысяча военнослужащих Восточного военного округа помогает жителям Сахалина ликвидировать последствия снежного циклона. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе округа.

"Сводными отрядами ВВО от снега очищено 15 тыс. кв. м территории населенных пунктов региона", - говорится в сообщении.

Снежный циклон на Сахалине начался несколько дней назад.

"<...> для оказания помощи жителям Южно-Сахалинска и коммунальным службам города сформированы девять сводных отрядов от воинских частей ВВО", - отметили в ВВО. Военные чистят от снега территории детских садов, школы, поликлиник, магазинов и библиотеки, а также дворов жилых домов в административном центре региона и ближайших населенных пунктах. "В ликвидации последствий циклона задействованы около 1 тыс. военнослужащих и специализированная техника", - отметили в ВВО.