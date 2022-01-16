На Сахалине сняли режим оповещения об угрозе цунами

ТАСС, 16 января. Центр цунами Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье снял режим оповещения об угрозе цунами, введенный после извержения подводного вулкана в Тихом океане, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В 14:15 (06:15 мск) Сахалинским центром цунами принято решение о снятии режима оповещения для портов и портопунктов Курильских островов. По информации рабочей группы, визуальных изменений в колебании моря не наблюдается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возможном подходе к Курильским островам водного вала высотой не более 20 см.