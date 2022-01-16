В Крыму впервые с 24 декабря выявили 139 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму выявили у 139 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава. Ранее количество случаев заражения на этом уровне выявляли 24 декабря 2021 года.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 15 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 280 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 20 252 человека.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, за все время пандемии - 119 678.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. Анимационные программы на курортах не проводят. Также в республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.