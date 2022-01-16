{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Петербурге за сутки выявили 3 958 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии

Обще число заразившихся в городе возросло 880 506 человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 958 против 3 314 днем ранее, до 880 506.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число заразившихся стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум - 3 779 заражений за один день - был зарегистрирован в городе 11 декабря 2020 года.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 142, до 823 562. Число умерших возросло на 63, до 28 997.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Российский корабль не может покинуть воды Грузии из-за шторма
На его борту 13 членов экипажа
Читать полностью