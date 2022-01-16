В Петербурге за сутки выявили 3 958 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 958 против 3 314 днем ранее, до 880 506.

Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число заразившихся стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум - 3 779 заражений за один день - был зарегистрирован в городе 11 декабря 2020 года.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 142, до 823 562. Число умерших возросло на 63, до 28 997.