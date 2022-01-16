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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,5

Это максимум с 5 мая 2020 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,5 - максимума с 5 мая 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он равен 1,23, в Пермском крае - 1,27, в Красноярском - 1,3, в Самарской области - 1,36, в Свердловской - 1,43.

В Москве индикатор увеличился до 1,65, в Воронежской области - до 1,69, в Санкт-Петербурге он на фоне максимума по числу заболевших впервые достиг ровно 2, а в Подмосковье - 2,1. В Нижегородской области коэффициент подскочил до 4,62.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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