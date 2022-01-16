В Минске заявили, что литовские силовики пытались вытеснить в Белоруссию пятерых мигрантов

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Литовские пограничники пытались насильно вытеснить пятерых граждан Сирии на белорусскую территорию. Об этом сообщили в воскресенье в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс", - отмечается в сообщении Telegram-канала погранведомства.

По данным комитета, граждане Сирии рассказали, что литовские силовики задержали их в лесу. "Литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны", - проинформировали в погранкомитете. Там сообщили, что белорусские пограничники оказали иностранцам первую помощь на месте и вызвали медиков. "Беженца с температурой тела 33 градуса доставили в реанимационное отделение Ивьевской ЦРБ (центральной районной больницы - прим. ТАСС). Врачи диагностировали у него переохлаждение", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Среди них преобладали граждане Ирака, которых среди нарушителей насчитывалось 2 858 человек. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены несколько тысяч человек, а поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.