В Псковской области выявили первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"

ТАСС, 16 января. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 15 человек в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

"В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", - написал он.

Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в области подтверждено 72 875 случаев заражения, в том числе 135 случаев за последние сутки. Выздоровели 68 875 человек, 1 352 умерли.