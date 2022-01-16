В Петербурге уменьшилось количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Количество жалоб на несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок в Санкт-Петербурге уменьшилось по сравнению с новогодними праздничными днями, сложностей с вывозом мусора сейчас нет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе АО "Невский экологический оператор", который с 1 января является регоператором города.

Большое количество жалоб от петербуржцев из-за переполненных контейнеров и несвоевременного вывоза отходов в нескольких районах города фиксировалось на новогодних праздниках. Жители города публиковали в социальных сетях фотографии заваленных мешками с мусором контейнерных площадок.

"Сложная ситуация сложилась в нескольких районах, где произошла смена подрядных организаций, обеспечивающих вывоз ТКО. К концу каникул нам удалось переломить ситуацию, сейчас количество жалоб постепенно сокращается. Сложности с вывозом отсутствуют. В данный момент прием ТКО реализован на четырех площадках в Ленинградской области - "Новый Свет - ЭКО" в Гатчинском районе, "Полигон ТБО" во Всеволожском районе, "РАСЭМ" в Выборгском районе и "Авто-Беркут" в Лужском районе", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что проблемы с вывозом мусора возникли по нескольким причинам, в том числе из-за смены подрядных организаций, обеспечивающих вывоз. Кроме того, в дни новогодних праздников объем образования мусора в городе традиционно повышается на 30%. На ситуацию повлияли и ограничения по коронавирусу, из-за которых многие петербуржцы оставались дома на праздниках, дворы оказались заполнены припаркованными автомобилями. "Только за первый день работы зафиксировано свыше 500 случаев, когда мусоровозы просто не смогли подъехать к контейнерным площадкам", - отметили в компании. Локальные проблемы с вывозом мусора наблюдались в основном в северных районах города.

По данным регоператора, сейчас в городе достаточно мощностей, чтобы обеспечивать своевременный вывоз отходов. "Сейчас подрядные организации ведут переговоры о приобретении в общей сложности еще нескольких десятков единиц техники, которая прибудет в город в самое ближайшее время. Это позволит сформировать достаточный запас прочности, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем", - сказали в пресс-службе.

1 января в Петербурге официально стартовала мусорная реформа. Регоператор имеет контракты на вывоз мусора с ООО "ЭкоЛенд", АО "Автопарк № 1 "Спецтранс", ООО "ПетроВаст", ООО "Ресурс АТЭ". Подрядчики имеют право привлекать субподрядчиков, если им не будет хватать мощностей.