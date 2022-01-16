В Архангельске заявили, что бригада скорой на Хабарке будет работать круглогодично

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Бригада скорой медицинской помощи на острове Хабарка в Архангельске будет работать в круглогодичном режиме и находиться на острове постоянно, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Архангельской области.

Ранее региональным Минздравом было принято решение, что с 10 января неотложная помощь на Хабарке будеть оказываться бригадой медиков, которая базируется на острове Бревенник, пока действует ледовая переправа. Такое решение приняли, поскольку в зимний период нагрузка на работников скорой медицинской помощи обеих островных территорий небольшая. Планировалось, что только на Хабарке бригада будет работать после того, как ледовую переправу демонтируют.

"Бригада скорой помощи на острове Хабарка будет работать в круглогодичном режиме. Заместитель председателя правительства Архангельской области [Олеся Старжинская] сообщила об отмене ранее принятого областным Минздравом решения о работе бригады неотложки по сезонному графику", - указано в сообщении.

В воскресенье в связи с подъемом воды в реке Северная Двина работа переправы на Хабарку была приостановлена, поскольку на льду много воды. "Для того чтобы доступность неотложной медицинской помощи на острове не зависела от погодных условий и состояния ледовой переправы, бригада будет базироваться на Хабарке постоянно", - приводит пресс-служба слова Старжинской.

Хабарка и Бревенник - острова в дельте Северной Двины. На Хабарке проживает около 2 тыс. человек, на Бревеннике - около 5,5 тыс. человек. Зимой острова связывают между собой и с материковой частью города ледовые переправы, летом сообщение с ними осуществляется водным транспортом.