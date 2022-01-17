Власти обнаружили более 350 нелегальных мигрантов в прицепе грузовика на востоке Мексики

МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Представители властей Мексики обнаружили 359 нелегальных мигрантов в прицепе грузовика, остановленного для проверки в восточном штате Веракрус. Об этом сообщила в воскресенье миграционная служба республики в обнародованном заявлении.

Речь идет о "294 гражданах Гватемалы, 38 выходцах из Никарагуа, 15 - из Сальвадора, восьми гражданах Гондураса и четырех эквадорцах", отмечается в заявлении. Водитель грузовика был задержан. Ожидается, что вскоре ему могут быть предъявлены обвинения в нелегальной перевозке иностранных граждан.

В начале декабря 2021 года грузовик с прицепом, в котором находились более 150 выходцев из стран Центральной Америки, перевернулся неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, столицы штата Чьяпас на юге Мексики. Мигранты собирались добраться до границы с США. Жертвами ДТП стали 55 человек, из которых не менее 49 погибли на месте, еще свыше 100 получили травмы.

Ежегодно сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, пытаются добраться до США через территорию Мексики. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце августа 2021 года заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.