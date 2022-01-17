В японском городе Кобе почтили память жертв землетрясения 1995 года

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Церемония памяти жертв сильного землетрясения, которое произошло в 1995 году на западе Японии, прошла в понедельник в городе Кобе. Об этом сообщил телеканал NHK.

Минута молчания была объявлена ровно в 05:46 по местному времени (23:46 мск) - в момент, когда 17 января 1995 года Кобе потряс первый подземный толчок магнитудой 7,3. Участники главной церемонии по традиции собрались в парке Хигасиюэнти. Там они зажгли 5 тысяч свечей и выложили из них на земле дату трагедии "1.17" и иероглиф со значением "не забудем".

Помимо этого в течение дня по всей Японии пройдут еще несколько памятных мероприятий.

Землетрясение 1995 года в Японии называют Великим землетрясением Хансин-Авадзи. Его эпицентр располагался на севере острова Авадзи во Внутреннем Японском море, однако основной удар стихии пришелся на Кобе, расположенный на побережье крупного японского острова Хонсю. Землетрясение произошло рано утром, когда весь город еще спал, и привело к трагическим последствиям - 6434 человека погибли, более 40 тыс. пострадали, 640 тыс. домов повреждены, из них почти 100 тыс. были разрушены полностью, по меньшей мере 340 тыс. человек остались без крова.