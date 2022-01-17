{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодарском крае и Адыгее восстановили электроснабжение

Оно было нарушено из-за непогоды

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Электроснабжение в Краснодарском крае и Адыгее, которое было нарушено непогодой, восстановили. Об этом в понедельник сообщило Министерство энергетики РФ в своем официальном Telegram-канале.

"Восстановительные работы в Краснодарском крае и Адыгее завершены. Нарушенное непогодой электроснабжение восстановлено всем потребителям регионов России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 180 тыс. человек остались без электроснабжения в семи регионах России из-за погодных условий.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский край
Пандемия COVID-19
Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым "Спутником V"
Читать полностью