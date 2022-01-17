В Таиланде безработица выросла до 1,77 млн человек

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Таиланде вырос до 1,77 млн человек после двух лет пандемии коронавируса, что является самым высоким показателем за десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления королевства.

Уровень неполной занятости, который измеряет количество людей, работающих менее одного часа в день, составляет 1,77%, или 900 тыс. работников. "В Таиланде высокий и растущий уровень безработицы, отражающий то, что экономика страны еще не восстановилась и может столкнуться с новыми проблемами, вызванными штаммом "омикрон" коронавируса", - приводит в понедельник газета Bangkok Post слова вице-председателя Конфедерации работодателей таиландской торговли и промышленности Танита Сората.

По его словам, Таиланд зависит от рабочих-мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, но их число сократилось во время вспышек коронавируса, что привело к нехватке 486 тыс. легальных рабочих.

Проблемы с возвращением

Специалист напомнил, что во время пандемии многие работники уехали в свои страны и не смогли вернуться в Таиланд из-за строгих ограничений. "До 70% рабочих-мигрантов являются гражданами Мьянмы, от которых сильно зависит Таиланд, - продолжил Сорат. - Лаосцы, как правило, не работают здесь, поскольку их правительство способствует увеличению инвестиций, особенно со стороны Китая, аналогичная тенденция наблюдается с камбоджийскими рабочими".

Нехватка рабочей силы, особенно в трудоемких отраслях, привела к призыву правительства королевства подписать меморандумы о взаимопонимании с соседними странами, чтобы привозить больше рабочих. Идея найма людей из лагерей беженцев также сталкивается с определенными препятствиями, поскольку они являются неквалифицированными рабочими. Специалист предложил правительству создать на границах центры занятости мигрантов со строгими мерами проверки на наличие коронавируса, чтобы оказать помощь возвращающимся в Таиланд.

Старение населения

Между тем Сорат сказал, что еще одной серьезной проблемой для сектора труда Таиланда, население которого составляет 69,8 млн человек, является растущее число пожилых людей. По состоянию на 12 января в стране насчитывалось 37,7 млн человек трудового населения, из которых 24,3 млн задействованы в частном секторе, а остальные в государственном. Работники в возрасте старше 60 лет составили 4,24 млн человек. "Правительство должно серьезнее рассмотреть планы по борьбе со старением населения и долгосрочным воздействием относительно низкого общего коэффициента рождаемости [среднее число детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь]", - добавил он.

Уровень рождаемости в Таиланде в 2020 году впервые упал ниже 600 тыс., а ее общий коэффициент снизился до 1,51, что является чрезвычайно низким показателем. Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк заявили, что если данный результат ниже 2,1, то доля пожилых людей резко растет.

По словам председателя Совета Института науки и технологий Видьясиримедхи Пайлина Чукоттавона, из-за вспышек коронавируса прогнозируется, что в 2021 году уровень рождаемости в Таиланде упадет ниже 400 тыс. и снизится еще больше в наступившем году. В 1970 году уровень рождаемости в стране составлял 1,2 млн человек. С тех пор этот показатель продолжает снижаться. Специалист выразил обеспокоенность резким падением уровня рождаемости, поскольку это может привести к нехватке рабочей силы в течение следующих 30 лет.

Национальный совет экономического и социального развития прогнозирует, что население трудоспособного возраста в Таиланде продолжит сокращаться с 43,2 млн в 2020 году до 36,5 млн в 2040 году. В свою очередь председатель Федерации таиландской промышленности Супан Монгколсутхри отметил, что производственный сектор отчаянно нуждается в 500 тыс. рабочих, однако удалось нанять лишь 300 тыс. сотрудников. "Некоторые страны могут возобновить действие ограничительных мер, а в Таиланде может наблюдаться медленное восстановление экономики, что снизит спрос на рабочую силу, в результате чего некоторые отрасли отложат наем большего количества работников", - пояснил специалист. Дефицит работников испытывают пищевая промышленность и рыболовство.

Выход из ситуации

Бывший управляющий Банка Таиланда Виратхай Сантипрабхоб посоветовал правительству активизировать реализацию программ обучения для повышения квалификации и переподготовки безработных, которые были вынуждены из-за пандемии вернуться в свои родные провинции королевства. По его словам, подобные схемы могут способствовать устойчивому развитию в родных районах. "Эти безработные в основном являются квалифицированными работниками, которые обладают высоким потенциалом и могут хорошо работать с технологиями, - уверен он. - Они могут сыграть важную роль в местном развитии страны, если им будет предложено остаться в своих родных городах".

Сантипрабхоб считает, что Таиланд должен использовать эту возможность для усиления развития отдаленных районов, ускоряя поддержку местных органов власти, чтобы реализовывать проекты, которые могут обеспечить устойчивый рост как в сельскохозяйственном, так и в промышленном секторах.

В свою очередь генеральный секретарь Национального совета экономического и социального развития Таиланда Дануча Пичаянан сказал, что правительство может сделать ставку на использование большего количества машин и инноваций вместо человеческого труда как в сельскохозяйственном, так и в промышленном секторах, чтобы справиться с сокращением рабочей силы в будущем. "Совет предлагает привилегии инвесторам, которые разрабатывают технику для сельскохозяйственных целей, а также поощряет фермеров, использующих больше машин в своем производстве", - добавил он.

Министерство высшего образования, науки, исследований и инноваций королевства и соответствующие ведомства работают над поиском решений долгосрочной нехватки рабочей силы, чтобы удовлетворить реальный спрос производственного сектора. Проблема старения населения включена правительством в национальную повестку.