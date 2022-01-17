На Колыме введут требования к вахтовикам из-за угрозы распространения штамма "омикрон"

ТАСС, 17 января. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в понедельник в целях нераспространения коронавирусной инфекции штамма "омикрон" во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом поручил разработать требования к вахтовикам, которые начнут заезжать в регион в ближайшие недели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"В связи с особенностями "омикрона" жду предложений относительно требований к вахтовикам и приезжим строителям. Активные заезды на объекты начнутся уже с середины января. Наша задача - минимизировать последствия предстоящей угрозы", - приводятся пресс-службой слова Сергея Носова.

Губернатор поручил проработать механизм оперативного проведения ПЦР-тестирования по приезду работников. Также глава региона обратил внимание на работоспособность медицинского оборудования. Он поручил проверить систему электроснабжения: как на линиях, ведущих к больничным комплексам, так и внутри зданий больниц, рассказали в пресс-службе правительства региона.

На прошлой неделе и.о. министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что на Колыме прогнозируют в начале февраля резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового штамма "омикрон". Предполагается, что каждый день в медучреждения за помощью будут обращаться около десяти человек. По ее словам, в период пиковой нагрузки в регионе вынуждены будут прекратить профилактические медицинские мероприятия. Помощь пациентам с легкими формами заболевания будут оказывать дистанционно. Глава министерства призвала население пройти повторную вакцинацию.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено около 14 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 358 человек умерли, более 13 тыс. человек вылечились. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Ее завершили около 62 тыс. человек. Дефицита вакцины нет. Власти Магаданской области планируют закупить тесты и провести в регионе массовое тестирование для выявления штамма коронавируса "омикрон". Также в регионе откроют центры экспресс-тестирования.