На дорогах Алтайского края возобновили движение, ограниченное из-за непогоды

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Движение для автобусов и грузовиков, прерванное в воскресенье в Алтайском крае из-за резкой оттепели и гололеда, восстановлено, сообщает пресс-служба регионального Минтранса в понедельник.

"Движение по всем дорогам региона возобновлено. Тем не менее погодные условия остаются неблагоприятными. На территории края ожидаются заморозки, что будет способствовать образованию наледи на покрытии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было задействовано более 300 единиц дорожной техники для того, чтобы обеспечить безопасный проезд по краевым трассам.

В воскресенье на территории региона потеплело до плюс четырех градусов, пошел дождь. Движение для автобусов и большегрузных автомобилей было ограничено в южных и западных районах региона. В понедельник температура воздуха составляет плюс два градуса.