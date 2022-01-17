{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На дорогах Алтайского края возобновили движение, ограниченное из-за непогоды

В регионе ожидаются заморозки

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Движение для автобусов и грузовиков, прерванное в воскресенье в Алтайском крае из-за резкой оттепели и гололеда, восстановлено, сообщает пресс-служба регионального Минтранса в понедельник.

"Движение по всем дорогам региона возобновлено. Тем не менее погодные условия остаются неблагоприятными. На территории края ожидаются заморозки, что будет способствовать образованию наледи на покрытии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было задействовано более 300 единиц дорожной техники для того, чтобы обеспечить безопасный проезд по краевым трассам.

В воскресенье на территории региона потеплело до плюс четырех градусов, пошел дождь. Движение для автобусов и большегрузных автомобилей было ограничено в южных и западных районах региона. В понедельник температура воздуха составляет плюс два градуса.

Теги
РоссияАлтайский край
Пандемия COVID-19
Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым "Спутником V"
Решение принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора
Читать полностью