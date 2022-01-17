В Якутске началось экспресс-тестирование работников жизнеобеспечивающих предприятий

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Экспресс-тестирование на коронавирус началось среди работников жизнеобеспечивающих организаций Якутска. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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"С сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих в жизнеобеспечивающих предприятиях города. В связи с чем обращаю ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности", - сказала Балабкина.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, с понедельника частные медицинские организации проводят экспресс-тесты на новую коронавирусную инфекцию для граждан, выходящих из отпуска на работу, а также лиц, приехавших из отпусков. Прием проводится на бесплатной основе, отметили в пресс-службе.

Накануне министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев подписал приказ о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу. Так, подведомственным учреждениям запретили посещения зрителей при проведении спортивных мероприятий. Также не будут проводиться церемонии открытия и закрытия мероприятий, исключено личное участие спортсменов, тренеров, судей на пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ. Награждение должно проходить без тактильных контактов, с соблюдением социальной дистанции. После проведения каждого спортивного мероприятия следует проводить дезинфекционную обработку помещения.

В Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 75,56% взрослых жителей, в городе Якутске - 78,22%. 13 января оперштаб Якутии сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон". Заболевший человек вернулся из Турции. Отмечалось, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод.