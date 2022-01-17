Глава Томской области ожидает появления омикрон-штамма коронавируса в регионе в феврале

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ожидает появления в регионе штамма коронавируса "омикрон" через две-три недели. По его мнению, волна "омикрона" будет сильнее предыдущих и, вероятно, потребует новых ограничительных мер, в частности, внеочередных школьных каникул, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе областной администрации.

"Очевидно, что волна "омикрона" будет сильнее предыдущих. Этот штамм распространяется молниеносно, из Европы он движется в Москву, через две-три недели будет у нас. К встрече все должны быть готовы на 100%", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области оценить готовность к новой волне коронавируса действующих и резервных респираторных госпиталей, провести детальный анализ запасов кислорода, лекарств, СИЗов, а также сформировать резервные бригады "скорой" и неотложной помощи с привлечением частных медицинских организаций и студентов Сибирского государственного медицинского университета.

"Рассчитываю, что нам удастся обойтись без локдауна, но, очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым", - цитирует пресс-служба слова Жвачкина.

По последним данным, с начала пандемии в области зарегистрировано около 64 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом с ноября из-за введенных ограничений, в частности, обязательной вакцинации отдельных групп граждан, удалось сократить число ежедневных случаев заражения с 280 до 110.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость.