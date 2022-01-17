Lufthansa приостановила полеты в Казахстан до 22 января

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Германская компания Lufthansa приостановила авиасообщение с Казахстаном до 22 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты из/в Казахстан до 22 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в целом по республике на 17 января планируется выполнение 66 международных рейсов, включая полеты в Россию. График авиасообщения с Казахстаном был нарушен в начале января в период происходивших в стране беспорядков.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. По данным Генпрокуратуры, пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.