Льготные лекарства в Москве теперь можно получить более чем в 300 аптеках

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Льготные лекарства по электронным рецептам в Москве теперь можно получить более чем в 300 коммерческих аптеках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"15 января мы запустили пилотный проект - теперь бесплатные лекарства горожане могут получить не только в пунктах льготного отпуска столичного департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например на экране мобильного телефона. Важно, что при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование. Мы надеемся, что это сделает процесс получения льготных лекарств максимально удобным. На сегодняшний день получить лекарства можно уже в 312 аптеках 13 аптечных сетей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Рецепты всегда доступны онлайн - они хранятся в цифровом виде в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Все действующие рецепты можно в любой момент открыть в электронной медицинской карте в разделе "Мои рецепты" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также в информационном киоске в поликлинике.

"Полный список коммерческих аптек, участвующих в пилотном проекте, опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. Кроме того, его можно найти в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.