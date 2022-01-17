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Аэропорт Ноябрьска временно закрыли из-за сильного снегопада

Он не будет принимать самолеты до 11:00

ТАСС, 17 января. Аэропорт Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) временно закрыт из-за непогоды и неготовности взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"17 января 2022 года по причине неблагоприятных метеоусловий (сильный снегопад) в Ноябрьске и неготовности взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов аэродром Ноябрьска закрыт с 08:00 до 11:00 (с 06:00 мск до 09:00 мск)", - говорится в сообщении.

Сейчас задерживается прибытие двух самолетов авиакомпании "Ямал" из Уфы и Тюмени.

Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за предоставлением необходимых услуг пассажирам.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 17 января на Ямале идет умеренный снег, в отдельных районах метель, ветер (до 13 м/с). Температура воздуха в отдельных районах опустится до минус 22 градусов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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