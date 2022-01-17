Под Мурманском закрыли для движения более 100 км трассы "Кола"

МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" более 100 км в Мурманской области ограничено из-за метели. Об этом в понедельник сообщили в Мурманскавтодоре.

"С 05:15 часов 17 января закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 "Кола" км 1408 - км 1510 (от поворота на г. Полярный до п. Спутник) по погодным условиям. Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на 1428 км, 1484 км, 1501 км, 1531 км", - говорится в сообщении.

Также с 8 января в регионе закрыт единственный автоподъезд к популярному среди туристов селу Териберка, расположенному на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Ежедневно для доставки продуктов и движения автомобилей организуются колонны в сопровождении снегоуборочной техники.

По информации синоптиков, 17 января в Мурманской области ожидается сильная метель и усиление ветра в порывах 25-27 м/с, в Кольском заливе - в порывах 25-28 м/с, на выходе из залива - в порывах до 30 м/с. Такая погода сохранится до вечера понедельника.