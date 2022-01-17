В СК считают, что проблему деструктивного контента в интернете не решить одними запретами

"Тут не может быть одного решения. Техника и интернет сейчас развиваются невероятными темпами, информация, в том числе и негативная, становится все доступнее, а только запретительными мерами проблему деструктивного контента не решить. Поэтому огромное значение нужно уделять воспитанию у подростков правильной интернет-культуры, цифровой гигиены", - сказала она. Леоненко пояснила, что гораздо важнее научить ребенка алгоритмам поиска важных знаний.

Кроме того, считает она, необходимо создавать качественный контент, который заинтересует детей и подростков. "В наш цифровой век постоянно будет появляться что-то новое, включая социальные сети. Мы должны сами научиться производить много качественного, хорошего, нужного, правильного, интересного контента, который будет востребован у подростков и будет им понятен", - отметила замглавы СК. Она добавила, что это задача не одного ведомства, а всей страны, такая работа ведется, и достаточно хорошо финансируется государством. "Будем надеяться, что качество и количество создаваемого информационного продукта будут возрастать с каждым годом", - сказала Леоненко.