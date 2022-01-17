{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК считают, что проблему деструктивного контента в интернете не решить одними запретами

Огромное значение нужно уделять воспитанию правильной интернет-культуры, уверена заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Одними запретительными мерами проблему деструктивного контента для молодежи в интернете не решить. Такое мнение в интервью ТАСС высказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

На эту тему
Замглавы СК: запреты должны подкрепляться созиданием
Замглавы СК: запреты должны подкрепляться созиданием

"Тут не может быть одного решения. Техника и интернет сейчас развиваются невероятными темпами, информация, в том числе и негативная, становится все доступнее, а только запретительными мерами проблему деструктивного контента не решить. Поэтому огромное значение нужно уделять воспитанию у подростков правильной интернет-культуры, цифровой гигиены", - сказала она. Леоненко пояснила, что гораздо важнее научить ребенка алгоритмам поиска важных знаний.

Кроме того, считает она, необходимо создавать качественный контент, который заинтересует детей и подростков. "В наш цифровой век постоянно будет появляться что-то новое, включая социальные сети. Мы должны сами научиться производить много качественного, хорошего, нужного, правильного, интересного контента, который будет востребован у подростков и будет им понятен", - отметила замглавы СК. Она добавила, что это задача не одного ведомства, а всей страны, такая работа ведется, и достаточно хорошо финансируется государством. "Будем надеяться, что качество и количество создаваемого информационного продукта будут возрастать с каждым годом", - сказала Леоненко.

Теги
Россия
Минздрав РФ: признание "Спутника V" другими странами говорит о его эффективности
Австралийский регулятор ранее признал препарат для подтверждения статуса вакцинации
Читать полностью