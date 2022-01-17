В Хабаровском крае привлекут свыше 50 врачей по программе "Земский доктор"

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае привлекут для работы в поселениях свыше 50 врачей и 28 средних медицинских специалистов по программе "Земский доктор", сообщил ТАСС и.о. министра регионального Минздрава Юрий Бойченко. Новые специалисты частично снимут остроту вопроса с дефицитом кадров.

Сейчас в крае порядка 5,3 тыс. врачей. Потребность в специалистах, по информации краевого министерства здравоохранения, составляет 624 человека.

"По итогам 2021 года привлекли 68 специалистов, из них 51 врач и 17 средних специалистов. В 2022 году планируется привлечь 80 человек - это 52 врача и 28 средних работников", - сказал Бойченко.

Программа "Земский доктор" реализуется в регионе с 2012 года. За это время в села, населенные пункты, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тыс. человек привлечено 340 врачей и 55 фельдшеров.

В прошлом году медики прибывали во все районы края - Амурский, Аяно-Майский, Бикинский, Верхнебуреинский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский и другие. Врачи и средние специалисты получили единовременную компенсационную выплату.

И.о. министра здравоохранения добавил, что медиков в отдаленные населенные пункты либо в учреждения, где есть острая необходимость в кадрах, привлекают и по краевой подпрограмме "Кадры здравоохранения". В прошлом году решению кадрового вопроса удалось поспособствовать, направив на места одного врача и 16 средних медицинских работников. В этом году планируется привлечь то же количество медиков. Работа по увеличению количества врачей и средних специалистов в медучреждениях ведется по нацпроекту "Здравоохранение". Помимо этого вопрос нехватки медиков решается увеличением квот целевого приема в Дальневосточный государственный медицинский университет. Сейчас по программам специалитета обучаются 900 человек. В прошлом году на первый курс зачислили 165 человек, выпустили 69 человек. В этом году на первый курс наберут порядка 200 человек.