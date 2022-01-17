МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. На севере Мурманской области за выходные выпала треть месячной нормы снега. В трех городах ввели режим повышенной готовности для уборки дворовых территорий. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве области.

"Если мы понимаем, что невозможно организовать это [уборку снега во дворах] силами управляющих компаний, нужно принимать необходимые решения о введении режима повышенной готовности и городской техникой убирать эти дворы и проезды, а режим повышенной готовности в трех муниципалитетах нужно вводить. Такое поручение я вам даю, чтобы до 12:00 эти режимы были введены в Мурманске, Североморске и Александровске", - сказал Чибис, добавив, что за субботу и воскресенье в Мурманск и на севере области выпало 32% месячной нормы осадков.

В Мурманской области 17 января из-за непогоды закрыты несколько участков федеральной и региональных дорог. Отменены несколько рейсов в аэропорту Мурманск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиаузла, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. "На данный момент закрытие аэропорта Мурманск не планируется, в 9:15 совершил посадку самолет АК Россия из Шереметьево", - сказали представители аэропорта.

По информации синоптиков, 17 января в Мурманской области ожидается сильная метель и усиление ветра в порывах 25-27 м/с, в Кольском заливе - в порывах 25-28 м/с, на выходе из залива - в порывах до 30 м/с. Такая погода сохранится до вечера понедельника.