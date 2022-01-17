В Туве предложили запретить массовые мероприятия после выявления "омикрона" в регионе

ТАСС, 17 января. Ограничение на проведение массовых мероприятий предложили ввести в Туве, где в выходные выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщили в понедельник ТАСС в правительстве региона.

"[Это] предложение главного санитарного врача", - сказал собеседник агентства.

По данным мэрии Кызыла, на аппаратном совещании главы Тувы главный санитарный врач региона предложила запретить массовые мероприятия до 1 апреля 2022 года. Речь идет о спортивных, творческих, семейных, развлекательных, религиозных массовых мероприятиях, а также о деятельности детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.

В субботу в республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов не вызывает опасений. Как следует из документа республиканского Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении ТАСС, жители региона в религиозных целях посетили несколько городов Индии в декабре прошлого года. 1 января они вернулись из Дели в Москву, где пробыли еще несколько дней перед возвращением в Туву.

В связи с выявлением "омикрона" в регионе власти заявили о намерении усилить антиковидные меры. Регион готов увеличить количество коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией более чем в 10 раз - до 1,8 тыс., если возникнет такая необходимость.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 31,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, свыше 30,8 тыс. пациентов выздоровели, 330 умерли. Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.