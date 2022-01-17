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Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами детей с диабетом в Орловской области

Организация надзорных мероприятий будет проводиться в связи с жалобами жителей региона

ТАСС, 17 января. Росздравнадзор после жалоб жителей Орловской области проверит в регионе организацию обеспечения лекарствами детей с диабетом, сообщила в понедельник федеральная служба в своем Telegram-канале.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит организацию лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в регионе. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили жалобы жителей региона, размещенные в СМИ", - говорится в сообщении.

Также проверку по фактам нарушения прав жителей Орловской области на своевременное лекарственное обеспечение проводит региональное следственное управление СК РФ.

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РоссияОрловская область
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