Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами детей с диабетом в Орловской области

ТАСС, 17 января. Росздравнадзор после жалоб жителей Орловской области проверит в регионе организацию обеспечения лекарствами детей с диабетом, сообщила в понедельник федеральная служба в своем Telegram-канале.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит организацию лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в регионе. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили жалобы жителей региона, размещенные в СМИ", - говорится в сообщении.

Также проверку по фактам нарушения прав жителей Орловской области на своевременное лекарственное обеспечение проводит региональное следственное управление СК РФ.