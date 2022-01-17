В Башкирии отменят все массовые мероприятия с количеством участников более 30

УФА, 17 января. /ТАСС/. Власти Башкирии приняли решение о переносе всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения штамма "омикрон", а также собраний трудовых коллективов с количеством участников более 30 человек. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Сегодня я подпишу изменения в указ - перенести на более поздний срок и до особого указания проведение физкультурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством приглашенных работников более 30 человек", - сообщил Хабиров.

Предварительно, новон ограничение будут действовать 1-1,5 месяца, при этом сохраняются все прежние меры: масочный режим, допуск в места массового пребывания людей по QR-кодам. Следующее оперативное совещание регионального правительства состоится в онлайн-формате, отметил глава республики.

По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, в регионе выявлено восемь случаев заражения штаммом "омикрон", пять из них - у пассажиров самолета, прибывшего из Турции.