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Пандемия COVID-19

На Кубани из-за коронавируса закрыли 22 группы в детских садах и семь классов в школах

Учащиеся продолжают обучение в дистанционном формате

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Медики приняли решение о необходимости закрытия из-за случаев коронавируса 22 групп в 10 детских садах Краснодарского края и семи классов в семи школах региона, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в понедельник.

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"Закрыты 22 группы в 10 детских садах Краснодара, Гулькевичского, Калининского, Каневского, Крымского и Щербиновского районов; закрыты семь классов в семи школах Краснодара, Новороссийска и Лабинского района", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что ученики продолжают обучение в дистанционном формате, полностью закрытых на карантин из-за COVID-19 школ и детских садов в регионе нет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на воскресенье, за сутки зарегистрировали 655 инфицированных коронавирусом, с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 125 371 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 2 206. На 16 января выздоровел 103 821 пациент, умерли за весь период 9 945 заразившихся. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 109 пациентов, еще девять - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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