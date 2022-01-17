В Крыму до вечера 18 января прогнозируют ветер до 27 м/с и гололедицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили об усилении ветра до 27 м/с вечером в понедельник и в течение дня 18 января на Крымском полуострове, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 17 января, в течение суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 22-27 м/с. 18 января в южных, центральных районах и в горах очень сильные осадки (мокрый снег, снег). Гололедно-изморозевые отложения, гололедица", - говорится в сообщении.

Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.