Красноярская авиакомпания "Красавиа" получила допуск к международным полетам

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", находящаяся в собственности Красноярского края, получила допуск к международным полетам и впервые за свою более чем семидесятилетнюю историю сможет совершать перевозки за границу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Федеральное агентство воздушного транспорта <...> выдало комплексное заключение о соответствии АО "Красавиа" требованиям федеральных авиационных правил, на основании которого могут выполняться международные воздушные перевозки. Впервые за свою более чем 70-летнюю историю авиакомпания может выполнять воздушные перевозки за пределы Российской Федерации, включая коммерческие рейсы", - сообщила пресс-служба.

В компании отметили, что допуск к международным полетам открывает для компании новые возможности и рынки, но на начальном этапе он будет использоваться для перегонов самолетов ATR 72-500 для выполнения "глубоких" форм технического обслуживания, для чего в России пока нет возможностей, а также для покраски самолетов в новую ливрею.

Авиакомпания "Красавиа" занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Владелец 100% акций АО "Красавиа" - Красноярский край.