Кабардино-Балкарию за новогодние каникулы посетили около 70 тыс. туристов

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарию (КБР) посетили 70 тыс. туристов за новогодние каникулы, что больше чем в прошлому году, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.

"За девять дней отдыха в текущем году в Кабардино-Балкарии отдохнуло туристов больше, чем за 10 каникулярных дней 2021 года. Общий турпоток составил 69,9 тыс. человек, тенденция к росту сохраняется", - говорится в сообщении.

В качестве места отдыха Приэльбрусье выбрали более 55 тыс. человек, самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. Традиционно были востребованы и другие направления.

"Пользовались спросом экскурсионные программы в Чегемское и Черекское ущелья, внедорожные экспедиции. Активно востребованы и новые туристические локации: "Экопарк Долина Нарзанов", "Верхние Голубые озера", "База отдыха Баксан", - добавили в ведомстве.

По данным местных властей, в 2021 году турпоток в Кабардино-Балкарию составил более 1 млн человек.