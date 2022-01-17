В Подмосковье за сутки более 24 тыс. км дорог обработали противогололедными материалами

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за гололедицы и ветра с порывами до 17 м/c. За сутки обработано противогололедными материалами и очищено свыше 24 тыс. км дорог, сообщается в понедельник в Telegram-канале регионального департамента транспорта.

"В регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра с порывами до 17 м/c. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На дороги сейчас выведено 1,9 тыс. единиц спецтехники и более 2,9 тыс. рабочих. За сутки обработано противогололедными материалами свыше 24 тыс. км дорог", - приводятся слова министра транспорта Московской области Алексея Гержика.

По прогнозам синоптиков, в начале недели в области ожидается аномально теплая погода, к 19 января прогнозируют похолодание - до минус 10 градусов. Министерство транспорта Подмосковья просит водителей и пешеходов быть аккуратными на дорогах.