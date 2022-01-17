Глава Pfizer поддерживает идею первичной вакцинации от коронавируса на основе трех доз

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает необходимым прививать людей тремя дозами вакцины от коронавируса для более эффективной борьбы с пандемией и проводить ревакцинацию ежегодно. Такое мнение он выразил в понедельник в эфире телеканала BFM .

"У нас пока нет данных [о том, когда потребуется четвертая доза вакцины]. Но я много раз говорил: на мой взгляд, необходимо три дозы для завершения цикла вакцинации, затем по одной дозе в год, за исключением наиболее уязвимых граждан, которые могли бы прививаться каждый квартал", - сказал он.

Pfizer изучает степень эффективности четвертой дозы прививки и рассчитывает получить результат только в марте. В этот же срок появятся данные о новой вакцине от коронавируса, которая будет лучше адаптирована к новым штаммам, добавил он.

По словам гендиректора, к концу 2021 года компания произвела около 3 млрд доз вакцины от коронавируса. 2,6 млрд доз были предназначены на экспорт, из них 40% было поставлено в развивающиеся страны. За 2020 год Pfizer заработала на данных вакцинах примерно $36 млрд.

Инвестиции во Францию

Бурла рассказал о планах выпуска препарата Paxlovid, предназначенного для лечения COVID-19 и профилактики тяжелой формы заболевания. "У нас большие планы инвестирования во Францию, мы намерены вложить €520 млн в течение пяти лет. Большая часть этих инвестиций будет направлена на партнерство с компанией Novacep в Муренсе на юге Франции для производства активного фармацевтического ингредиента этого препарата для всего мира", - сказал гендиректор американского фармацевтического гиганта.

"Думаю, что благодаря достижениям науки эта волна пандемии будет последней, особенно с учетом нынешних ограничений", - заявил глава Pfizer.

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти суток. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило Paxlovid для экстренного применения 22 декабря прошлого года.