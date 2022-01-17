В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

ТАСС, 17 января. Штамм "омикрон" выявлен в Чувашии, об этом сообщил глава республики Олег Николаев в интервью, видео которого опубликовано на официальном портале органов власти республики.

"К сожалению, к концу [прошлой] недели и в Чувашской Республике мы зафиксировали появление штамма "омикрон", - заявил глава Чувашии.

Он уточнил, что в связи с этим было важно выработать дополнительные решения в республике. Ранее глава Чувашии сообщил ТАСС, что с 20 января в 14 гипермаркетах региона площадью более 1 тыс. кв. м, в ассортименте которых есть промышленные товары, допуск покупателей будет организован по сертификатам о вакцинации от коронавируса.

В понедельник на еженедельном совещании в Доме правительства глава Чувашии поручил главам муниципальных образований организовать работу мобильных групп по проведению рейдов с учетом вступления в силу новых ограничений.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а с 8 ноября и непродовольственные магазины принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания.