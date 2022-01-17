В Краснодарском крае 18 и 19 января ожидается ветер до 29 м/с, ливни и мокрый снег

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Дождь с мокрым снегом, ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае 18-19 января, на Черноморском побережье прогнозируют подъемы воды в реках и сильный снег. Об этом в понедельник сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ.

"В течение суток 18 января, а также ночью и утром 19 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/ с; в отдельных районах до 29 м/с", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

"Местами в крае ожидается очень сильный снег. Сильное налипание мокрого снега на провода и деревьях", - добавили в пресс-службе.