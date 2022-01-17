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Пандемия COVID-19

В Волгоградской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Заболевание подтвердили как у взрослых, так и у детей

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Первые случаи заболевания штаммом "омикрон" зарегистрированы в Волгоградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной администрации.

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"В ходе проведения исследований на территории Волгоградской области, как мы и прогнозировали, уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" - как среди взрослых, так и, к сожалению, среди детей. Им уже оказывается необходимая помощь, проводится дополнительное обследование", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что на протяжении нескольких дней в регионе фиксируется прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, объемы госпитализации пациентов сохраняются на прежнем уровне.

По официальным данным, всего в Волгоградской области подтверждено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом, 122,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,7 тыс. умерли.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19
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