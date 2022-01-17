В Новгородской области выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Новгородской области. Об этом сообщила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова во время заседания штаба противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

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"Новый штамм "омикрон" выявлен на территории Новгородской области. Вирус выявлен в Великом Новгороде, Новгородском районе, а также Старорусском, Чудовском, Демянском, Парфинском районах", - сообщила она.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 67 032 человека, суточный прирост заразившихся - 123, выздоровели 63 678 пациентов, умерли 805.