В Свердловской области ввели отпуск льготных лекарств по электронному рецепту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Отпуск льготных лекарственных препаратов по электронному рецепту ввели в аптеках Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Льготные лекарственные препараты в аптеках Свердловской области теперь можно получить по электронному рецепту. Для получения лекарства пациенту в аптеке потребуется только СНИЛС и паспорт. Новый формат очень удобен для пациентов, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных лекарств, обеспечены для нововведения технически.

"Электронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе, которая объединяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Электронный рецепт полностью заменяет бумажный - это его полный аналог", - цитирует департамент директора государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация" Андрея Герстнера.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его электронной подписью, что значительно экономит время, отмечается в сообщении. В системе врач может проверить, есть ли препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его можно получить. Аптеки видят выписанный рецепт сразу. При этом бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными. По желанию пациента врач может оформить их с отметкой "дубликат электронного документа". Каждый рецепт имеет уникальный номер и хранится в едином реестре рецептов в Единой государственной информационной системе здравоохранения.