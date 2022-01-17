Глава Бурятии второй раз ревакцинировался от коронавирусной инфекции

УЛАН-УДЭ, 17 января. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов второй раз ревакцинировался от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии прошел ревакцинацию от COVID-19 вместе со своей супругой. Это уже третий этап иммунопрофилактики, который проходит Алексей Цыденов", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы региона, вакцина - единственный способ "перевести ковид в привычные нам острые респираторные заболевания". "Вирус не уйдет, он меняет форму, штаммы, "омикрон" уже пришел в Бурятию. <…> Вакцина создает необходимый уровень защиты для всех форм. <…> Сейчас главным вопросом является вакцинация, формирование коллективного иммунитета", - приводит пресс-служба его слова.

В сентябре 2020 года Цыденов впервые вакцинировался от COVID-19, в июле 2021 года он прошел ревакцинацию. В сентябре 2021 года заразился коронавирусом - наличие инфекции показал тест, проведенный после возвращения Цыденова из Владивостока, с Восточного экономического форума. Болезнь протекала в легкой форме, без симптомов, лишь "с заложенностью носа", как он сам сообщал в соцсетях. В течение недели ему пришлось работать в дистанционном режиме.

Всего в Бурятии, по состоянию на утро 17 января, зарегистрировано 78 592 случая заражения коронавирусом, из них 149 - за последние сутки. Также выявлены первые четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". В стационарах в настоящее время получают лечение 803 пациента, занятость коечного фонда составляет 79,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 632 человека. Всего от COVID-19 умерли 2 536 человек, из них восемь - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 476 792 человека, завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 человек.