В Иркутске с приаэродромной зоны частично сняли запрет на возведение жилья и соцобъектов

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Власти разрешили строить жилье и социальные объекты в границах зоны шумового воздействия аэропорта Иркутска, в которую попало свыше 50% территории города, что лишило его возможностей для развития. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2017 году изменилось федеральное законодательство, аэропорты обязали определить и поставить на кадастровый учет приаэродромные территории - зоны с особым использованием. На этих территориях выделяют семь подзон. В Иркутске, где аэропорт находится в черте города, жилые районы попали в седьмую подзону - зону воздействия шума. Там нельзя возводить жилье и соцобъекты. Таким образом Иркутск лишился возможностей для развития.

"Росавиация внесла изменения в приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск". По нему на части седьмой зоны приаэродромной территории будет разрешено строительство жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу после того, как управление Росреестра по Иркутской области внесет необходимые сведения в единый государственный реестр недвижимости. Седьмая подзона будет разделена на две части. Территория, непосредственно примыкающая к аэропорту, будет называться "сектор 7.2". Это сам аэропорт, небольшая часть Иркутска и Иркутского района. Там выше шумовая нагрузка, поэтому строительство социальных объектов и многоквартирных домов останется под запретом. Удаленная от аэропорта территория будет называться "сектор 7.1". Там шумовая нагрузка ниже, и будет допускаться строительство или реконструкция жилья и социальных объектов при условии выполнения мероприятий по шумозащите. Строители должны будут определять их при проектировании.

Из Иркутской области в федеральные органы власти было направлено много обращений по поводу сложившейся ситуации с приаэродромной территорией. В результате была проведена работа по корректировке границ седьмой подзоны. Были привлечены специалисты, которые выполнили акустические расчеты и другие измерения, чтобы оценить возможности строительства в седьмой подзоне и риски для здоровья населения. Роспотребнадзор РФ и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья выдали положительное заключение на проект об установлении приаэродромной территории. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выдало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.