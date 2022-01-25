Семь мест столицы для небанального семейного отдыха

Бункер, паровоз, аппарат Морзе, канатная дорога, ДНК банана, свободное падение и смотровые площадки. Чем занять себя и детей в городе зимой (и не только)? Рассказываем в совместном проекте ТАСС и discovermoscow.com . Московская канатная дорога

720 метров от Лужников до Воробьевых гор, восьмиминутное путешествие - над Москвой-рекой и лесом природного заказника - к одной из самых зрелищных смотровых площадок города. Канатные дороги, протянутые над водой, привлекают множество туристов в таких городах, как Гренобль, Лондон, Тбилиси. В 2018 году эта яркая достопримечательность появилась и в российской столице. Впрочем, есть у нее и свое прошлое. О том, каким оно было, можно узнать на официальном туристическом портале discovermoscow.com .

Современную канатную дорогу столицы отличают швейцарское качество и суперсовременные технологии: оборудование здесь редундантное - все механизмы и системы безопасности дублированы. Московская канатная дорога обладает сертификатом программы безопасного туризма Safe Travels Discover Moscow. Ее пропускная способность - 1600 человек в час. За три с лишним года было обслужено более 3,5 млн пассажиров. В восьмиместных кабинах - аудиогиды на четырех языках: русском, английском, испанском, китайском. Для особых случаев имеются две четырехместные кабины повышенной комфортности. Есть крепления для велосипедов, а также лыж и сноубордов. Власти города рассчитывают, что после завершения реконструкции горнолыжного комплекса на Воробьевых горах здесь будет главный столичный центр зимних видов спорта. Билеты (в одну сторону/туда-обратно): будни - от 100/от 150 руб. выходные - 400/600 руб. VIP (туда-обратно) - 5000 руб. Бункеры

Дом №11 в 5-м Котельническом переулке выглядит так, как и должен выглядеть старый московский дом - он явно на своем месте среди исторической застройки Таганки. И если не знать, что внутри - подземные помещения стратегического в прошлом назначения, то никогда не догадаешься, что это так называемое маскздание - маскировочное здание. Оно полое и представляет собой железобетонный защитный купол шахты, уходящей на 65 метров вниз. О Бункере-42 рассказывает туристический портал discovermoscow.com . Сейчас здесь музей холодной войны, а в советское время три десятилетия был запасной командный пункт штаба дальней авиации СССР. Отсюда можно было отдать приказ об ответном ударе на ядерную атаку по территории Советского союза. Решение о необходимости строительства сверхсекретного объекта Сталин принял после того, как встретился на Потсдамской конференции в 1945 году с американским президентом Гарри Трумэном: тот сообщил об успехе ядерных испытаний США. Сначала выяснили глубину, находиться на которой будет безопасно для живого существа в случае ядерного взрыва. Строить начали в 1950 году, а в эксплуатацию бункер ввели уже после смерти Сталина, в 1956-м. Работали на объекте метростроевцы, которые даже не знали, что строят. Ступени лестниц здесь те же, что используются в эскалаторах, и стены - с полутораметровыми анкерами - возведены по той же технологии, по которой прокладывались тоннели метро. Многотонные противоударные и герметичные двери, извилистые коридоры у поверхности: здесь все рассчитано на погашение ударной волны и защиту от радиации. Вниз, а потом и вверх посетители бункера идут пешком -18 этажей. Экскурсии проходят каждый день и отличаются ценой и набором опций. К примеру, можно выбрать тур с запуском ядерной ракеты или имитацией ядерного взрыва. Самая дешевая экскурсия - прогулка по бункеру без посещения неотреставрированного блока, самая дорогая включает все доступные посетителям объекты и двух аниматоров - в спецодежде метростроевца и в форме сотрудника НКВД. Гиды в конце тура обязательно высказывают пожелание, чтобы такие бункеры никогда не использовались по прямому назначению и оставались лишь напоминанием человечеству о той катастрофе, которая однажды чуть не случилась. Билеты от 800 до 2000 руб. за экскурсию, qr-код обязателен. К слову, это не единственный бункер в Москве, который был рассекречен и стал музеем. Подобный объект под названием "Бункер-703" находится в Замоскворечье (билеты от 600 руб.). Кремль в Измайлове

Измайловский кремль рядом с метро "Партизанская" виден издалека. И издалека он похож на исторический памятник, но таковым не является. Стилизованные под старину постройки появились на берегу древнего Серебряно-Виноградного пруда в начале 2000-х. Здесь и ремесленные мастерские, и действующие деревянная церковь и дворец бракосочетания №5, а рядом знаменитый измайловский вернисаж. Есть в кремле и несколько частных музеев. Один из них - "Дедушкин чердак". В этом небольшом интерактивном пространстве собрана всякая всячина, которую сейчас только и обнаружишь, что на старом чердаке или уже в антикварном магазине. Здесь можно напечатать пару строк на "Ундервуде" начала прошлого века, послушать на патефоне граммофонную - не виниловую - пластинку, сделанную из шеллака - смолы, выделяемой самками насекомых-червецов, составить фразу с помощью точек и тире на аппарате Морзе, изучить макет ретрансляционной вышки оптического телеграфа и обнаружить одну из таких башен на крыше Зимнего дворца, проверить, как с 1965 года работает стиральная машина ЗВИ (эта аббревиатура означает "Завод Владимира Ильича") и, наконец, поиграть в немецкую железную дорогу - предел мечтаний советского ребенка. Как и в этом музее, дух эклектики присутствует на всей территории Измайловского кремля. Тем он и привлекает. Билеты от 300 руб. Паровозный музей "Депо Подмосковная"

Аутентичное паровозное депо, где все настоящее и все работает, находится у станции "Красный балтиец", в районе метро "Сокол". Поворотный круг, водонапорная башня, колонки для заправки паровозов, ремонтные цеха продолжают обслуживать машины, как и десятки лет назад. В старом деревянном здании вокзала - касса, зал ожидания, буфет. Как говорят в музее, в инструкции 1901 года указывалось, что буфетчик при поступлении на службу должен был обладать крепким телосложением и уметь свободно изъясняться на немецком, французском или английском языке. Комплекс зданий депо выполнен в стиле модерн, авторы этого ансамбля - архитекторы Станислав Бржозовский, построивший Витебский вокзал в Петербурге, и Юлий Дидерикс, строивший по проекту Бржозовского Виндавский (Рижский) вокзал. Деревянное здание вокзала и депо были построены в 1901 году. Тогда эта дорога называлась Московско-Виндаво-Рыбинской. Она связывала районы Поволжья, центр и северо-запад России с портом на Балтике - Виндавой (сейчас это город Вентспилс в Латвии). Депо "Подмосковная" на этой железной дороге - единственное, сохранившееся из прошлого. Все остальные постройки на станциях, как отмечают в РЖД, были разрушены во время Великой Отечественной войны. Поначалу, пока не был открыт Виндавский вокзал в Москве, поезда следовали до станции "Подмосковная". И пассажирам приходилось идти в соседнее село Всехсвятское (оно находилось на территории районов Аэропорт и Сокол), чтобы там сесть в омнибус и доехать до центра города. Сейчас у посетителей музея тоже есть возможность проехать по этому пути - виртуально. Если повезет, во время экскурсии можно увидеть поворотный круг в действии. А может быть, удастся застать и тот момент, когда паровоз заправляется: тендер должен наполняться каждые 60–80 км пути, в него заливается до 47 тонн воды. Стоимость: Входные билеты - 180 руб. Экскурсия до 10 человек - 1800 руб., предварительная запись, qr-код обязателен. Аэротруба

Ощутить себя в полете, зависнув в потоке воздуха, можно в Сокольниках, парке Кузьминки или в районе Тропаревского парка - в Москве эта необычная услуга пользуется популярностью. Считается, что впервые испытания аэродинамической трубы с участием человека прошли на одной из военно-воздушных баз США в 1964 году. В первый полет тогда отправили опытного бойца спецназа, парашютиста Джека Тиффани. Долгое время это удовольствие было доступно лишь военным и спортсменам: в трубе они отрабатывали технику прыжков с парашютом и боролись со страхом высоты. Только с началом нового века аэродинамическая труба стала популярной среди непрофессионалов. Теперь опыт не обязателен, инструкторы обучают технике безопасности непосредственно перед полетом. Летать в аэродинамической трубе можно уже с четырех лет. Мощность потока воздуха регулируется в соответствии с весом ребенка. Ну а если полет в аэродинамическом тоннеле вас захватит, можно постепенно перейти и на другой уровень - спортивный. В мире проходят соревнования по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, и те, кто занимается бодифлаингом, уверены, что рано или поздно их молодой вид спорта станет олимпийским. Стоимость: 1 мин от 250 руб. Для детей до 7 лет. 2 мин от 1400 руб. Для взрослых. Заповедное посольство в Зарядье

Почувствовать себя ученым можно в лаборатории у стен Кремля. В Заповедном посольстве парка "Зарядье" каждый день проходят научные мастер-классы - для детей и взрослых. Занятия проводят дипломированные специалисты в области биотехнологий, генетики, микробиологии, географии и экологии.

Здесь вас научат выделять ДНК из банана и объяснят, из чего ДНК состоит, под микроскопом вы увидите хромосомы, проведете опыты с растительными пигментами, понаблюдаете, как плавятся металлы, "взрывается" азот, сделаете икру с ароматом апельсина, разберете теорию эволюции и изучите 3D-модели черепов неандертальца, кроманьонца и австралопитека, побудете в роли синоптика и изобретателя барометра, займетесь изучением собственного вкусового восприятия и проведете себе ПЦР-тест на выявление определенных видов бактерий в ротовой полости - ради белоснежной улыбки. Билеты от 500 руб. Сеанс - от 45 мин. Смотровые площадки PANORAMA 360 и #ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ