Турчак: меры госреагирования при распространении "омикрона" должны быть обдуманными

"Мы видим, что происходит в мире, как ситуация развивается у нас в стране - сегодня на утро 30 тыс. заболевших. Доминирующим штаммом становится "омикрон", в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования", - сказал Турчак на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Он напомнил, что партия ранее договорилась с правительством отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Секретарь генсовета отметил, что документ "готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась".

"Первоочередная задача "Единой России" и всего депутатского корпуса - сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть на том, чем мы занимались без малого два пандемийных года", - отметил Турчак.