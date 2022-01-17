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Пандемия COVID-19

Турчак: меры госреагирования при распространении "омикрона" должны быть обдуманными

Секретарь генсовета "Единой России" также напомнил, что партия ранее договорилась с правительством отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о необходимости обдуманного подхода к мерам государственного реагирования в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса в России.

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"Мы видим, что происходит в мире, как ситуация развивается у нас в стране - сегодня на утро 30 тыс. заболевших. Доминирующим штаммом становится "омикрон", в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования", - сказал Турчак на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Он напомнил, что партия ранее договорилась с правительством отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Секретарь генсовета отметил, что документ "готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась".

"Первоочередная задача "Единой России" и всего депутатского корпуса - сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть на том, чем мы занимались без малого два пандемийных года", - отметил Турчак.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПандемия COVID-19
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