Загрузка залов учреждений культуры Екатеринбурга в праздники превысила 90%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Число посетителей учреждений культуры Екатеринбурга в новогодние выходные превысило 90% от возможной загрузки их залов. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник управления культуры городской администрации Илья Марков.

"В тех [учреждения культуры Екатеринбурга], которых я был, общался с руководителями, с коллегами - с учетом [возможной ввиду пандемийных ограничений] 75-процентной загрузки [залов] - практически 100% от возможных к продаже билетов было продано [в новогодние выходные]. В разных театрах 98%, где-то чуть поменьше - в пределах 90% плюс от возможной загрузки учреждений. <…> Одним словом, праздниками мы очень довольны", - рассказал Марков, выразив надежду, что и в дальнейшем этот уровень будет сохранен.

Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский отметил, что в филармонии в праздничные дни залы были заполнены 100%. "И по сравнению, например, с 2019 годом <…> у нас на 10% больше [зрителей было], по сравнению с прошлым годом у нас больше на 52%", - поделился Колотурский, добавив, что при этом в целом за год учреждение потеряло 60 млн рублей собственных доходов (40% общих доходов).

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.