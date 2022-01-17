Эксперты ООН расценили обращение с женщинами в Афганистане как "коллективное наказание"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека считают, что в Афганистане проводится систематическая политика исключения женщин из общественной, политической и экономической жизни, и это представляет собой "коллективное наказание". Об этом говорится в заявлении специалистов, опубликованном в понедельник в Женеве.

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"Мы обеспокоены непрекращающимися и систематическими усилиями по исключению женщин из общественной, экономической и политической сфер в стране", - отметили эксперты, указав, что "такая политика представляет собой коллективное наказание женщин и девочек, основанное на предубеждениях гендерного характера и пагубной практике". Как говорится в заявлении, дискриминационный подход "усилен волной таких мер, как воспрепятствование возвращению женщин на работу, требование сопровождения женщин мужчинами в общественных местах, запрет пользоваться общественным транспортом по своему желанию и установление жесткого дресс-кода". Эти меры, по словам авторов заявления, не только серьезно ограничивают свободу передвижения, выражения мнения и участия в общественных делах, но и сказываются на возможности женщин работать, усугубляя бедность.

Особую обеспокоенность эксперты выразили по поводу ограничений на получение афганскими женщинами среднего и высшего образования. "Мы являемся сегодня свидетелями попытки последовательного устранения женщин и девочек из общественной жизни, включая институты и механизмы, которые ранее были созданы для оказания помощи и предоставления защиты тем женщинам, которые подвергаются наибольшему риску", - констатировали авторы заявления. Они призвали мировое сообщество добиться немедленной отмены упомянутых выше ограничений.

Подписи под документом поставили 35 экспертов, в том числе спецдокладчик по вопросу о насилии в отношении женщин Рим Альсалем, спецдокладчик по вопросу меньшинств Фернан де Варен и председатель рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек Мелисса Упрети.

Положение женщин при талибах

После захвата власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) пообещало позволить женщинам учиться и работать и пригласило их участвовать в деятельности будущего правительства. Однако фактически талибы пока не позволяют женщинам и девочкам пользоваться широкими гражданскими правами, в том числе объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, заменив его министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября того же года талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.