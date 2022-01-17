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Авиакомпания "Россия" вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска

Всего перевозчик разместил около 600 пассажиров в гостиницах из-за задержек рейсов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" полностью вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска. Пассажиры ранее задержанных рейсов уже доставлены в места назначения. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

"Авиакомпания "Россия" полностью вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска, пассажиры ранее задержавшихся рейсов уже доставлены в места назначения. Рейсы выполняются по графику, несмотря на погодные условия в Москве", - сказал он.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области на минувшей неделе со среды по пятницу. В пятницу в связи с метеоусловиями закрылась главная воздушная гавань Сахалинской области. Рейс 6283 из Москвы за 12 января был отправлен в Хабаровск, где пассажирам по прилете были предоставлены автобусы для размещения в гостиницах города. Также был задержан 13 января рейс 6283 из Москвы в Южно-Сахалинск.

Всего авиакомпания "Россия" разместила около 600 пассажиров в гостиницах из-за задержек рейсов по погодным условиям.

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РоссияСахалинская область
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