В Свердловской области число отравлений алкоголем сократилось на 31%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Количество случаев отравления алкоголем в Свердловской области снизилось на 31% в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

"В 2021 году в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области было зарегистрировано 695 случаев отравлений алкоголем (2020 год - 998). Показатель алкогольных отравлений в 2021 году составил 16,6 на 100 тыс. жителей, что ниже показателя 2020 года на 31%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в 79% случаев причиной отравления алкоголем становится употребление этилового спирта. Среди распространенных причин также отравление неуточненными спиртами и суррогатами алкоголя. В 45% случаев отравившиеся - люди в возрасте от 36 до 54 лет. Среди пострадавших от отравления в 2021 году зарегистрированы 31 ребенок и 48 подростков.

Количество погибших от отравления алкоголем также снизилось на 5% по сравнению с 2020 годом. В 2021 году было зарегистрировано 258 летальных исходов.

В ноябре 2021 года от отравления метиловым спиртом, который был в суррогатным алкоголе, по официальным данным, в Свердловской области погибли 24 человека. Все фигуранты задержаны и заключены под стражу. В декабре шестерым из них в Екатеринбурге суд продлил арест по апрель 2022 года. Еще по одному фигуранту - Олегу Романову из поселка Белоярский - документы на продление ареста не поступали.